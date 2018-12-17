شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح منخفضة مع انحسار توقعات النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الاثنين مع ترقب مستثمرين لتوجيهات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) وتداعيات تباطؤ النمو العالمى عليها. وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 113.68 نقطة، أو ما يعادل 0.47 %، إلى 23986.83 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.20 نقطة، أو 0.35 %، إلى 2590.75 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 24.21 نقطة، أو 0.35 %، إلى 6886.46 نقطة عند الفتح.

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