شكرا لقرائتكم خبر عن "لنجاوي" رئيساً تنفيذياً لـ "إعمار المدينة الاقتصادية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن قرار مجلس إدارتها بتعيين أحمد بن إبراهيم لنجاوي رئيساً تنفيذياً للشركة، بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت للمجلس.

يذكر أن لنجاوي كان رئيساً للوادي الصناعي عند تأسيسه وأسهم في استقطاب العديد من الشركات العالمية التي أقامت مصانع لها لأول مرة في المملكة العربية السعودية، كما أشرف على إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية للمدينة الاقتصادية.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أصدر قراراً، في سبتمبر الماضي، بالموافقة على طلب فهد بن عبد المحسن الرشيد الرئيس التنفيذي السابق بالإستقالة من منصبه والتفرغ لمهام ومسؤوليات أخرى.

وكلفت الإدارة أحمد بن إبراهيم لنجاوي للقيام بمهام الرئيس التنفيذي ابتداء من يوم 6 سبتمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 150 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 27 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى الصعيد ذاته حققت الشركة خسائر بلغت 196 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 43 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.