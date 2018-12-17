شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة السعودية: لانمانع إتمام التركز الاقتصادي بين تابعة لـ"صافولا" و"الأغذية المتنوعة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبدت الهيئة العامة للمنافسة السعودية اليوم الإثنين عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة الطعام الجيد (شركة تابعة لمجموعة صافولا) ومصنع شركة الأغذية المتنوعة (شركة تابعة لشركة الكبير)، بحسب تغريدة لها على حسابها في "تويتر".

وأعلنت مجموعة صافولا في وقت سابق عن استيفاء البائعين بمجموعة شركات الكبير الشروط الخاصة بعملية الاستحواذ على 51% من المجموعة.

وكانت صافولا قد أعلنت، عن اتفاقية شراء أسهم ملزمة، بتاريخ 6 مايو الماضي، لشراء نسبة 51% من أسهم مجموعة شركات الكبير، مقابل مبلغ قدره 565.5 مليون ريال.

يذكر أن صافولا حققت تراجعا بأرباحها بنسبة 99.5% إلى 5.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.