شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تنضم لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن انضمامها كشريك لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، لتنضم "تداول" إلى نحو 80 سوقاً مالية شريكة حول العالم.

وأفادت السوق، في بيان لها، اليوم الإثنين، بأن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز مستوى الاستدامة في السوق المالية السعودية بالعمل مع المصدرين والمشاركين في السوق والجهات ذات العلاقة.

وستعمل "تداول"، وفقاً للاتفاقية، على تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والتي تغطي خمس ركائز أساسية في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وتلك الركائز تتمثل في: المساواة بين الجنسين، وتعزيز النمو الاقتصادي، والاستهلاك والإنتاج المسؤول، والعمل البيئي، والتعاون مع الشركاء الآخرين.

وفي إطار الشراكة الجديدة، ستقوم تداول بالعديد من الأنشطة والمبادرات لرفع مستوى الوعي وتحفيز الشركات المدرجة لتبني معايير الاستدامة من خلال أركانها الثلاثة: البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال خالد الحصان، المدير التنفيذي لتداول: "هذه المشاركة ستكون بمثابة عامل محفّز لتعزيز الاستدامة في السوق المالية السعودية من خلال رسم خريطة طريق واضحة للتنمية المستدامة. مُضيفاً: بصفتنا أحد شركاء المبادرة، نتطلع إلى تبادل المعلومات والأفكار مع الشركاء الآخرين في هذه المبادرة القيّمة.