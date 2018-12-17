شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تصدر قواعد جديدة للرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن صدور قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية بالمملكة.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها أُعدت هذه القواعد لتُبيّن وتُفسّر تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية على الفروع الأجنبية التي سيتم الترخيص لها بالعمل بالمملكة.

وأشارت إلى أن صدور القواعد يأتي نظرًا لما يشكله قطاع التأمين في المملكة بكونه أحد أهم قطاعات الخدمات المالية التي تواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية وتساهم في دعمها والمحافظة على استقرارها.

ولفتت إلى أن إصدار تلك القواعد يأتي سعيًا من المؤسسة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم تنمية الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تطوير القطاع المالي، ومن منطلق مواكبة تطورات قطاع التأمين حول العالم وتشجيع المنافسة العادلة.

ومن تلك القواعد تلتزم الشركة بتقديم إفصاحات منتظمة إلى المؤسسة لإثبات ملاءتها المالية المقررة بموجب المتطلبات التنظيمية بالمملكة .

ومن تلك القواعد المادة السادسة عشر والتي تنص على أن تلتزم الشركة بتزويد المؤسسة بأي قرارات ذات تأثير على أعمال الفرع، وتحتفظ المؤسسة بحق إضافة متطلبات أخرى وفق سلطتها التقديرية.

وتضمنت القواعد أيضاً ووفقا للمادة السابعة عشر والتي تنص على أن لا تزيد اكتتابات الفرع عن 10 أضعاف مبلغ مساهمة الشركة واحتياطاتها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

وبحسب المادة الثامنة عشرة فإنه يجب على الشركة تقييم وضمان مدى كفاية المخصصات الفنية للفرع بشكل ربع سنوي، وتعد الشركة في كل الأحوال مسؤولة عن تغطية التزامات حملة الوثائق وأي التزامات أخرى على الفرع.