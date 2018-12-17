شكرا لقرائتكم خبر عن بنكا "الشارقة" و"الاستثمار" ينفيان أنباء عن احتمال اندماجهما والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفى "بنك الشارقة" صحة ما تم تداوله إعلامياً عن اندماج مُحتمل مع "بنك الاستثمار"، مُشيراً إلى أن هذا الخبر تناقلته وسائل الإعلام منذ عام وتم نفيه حينذاك.

وسبق أن أكد البنك، في نوفمبر 2017، على أنه لم يُجري أية محادثات رسمية حول احتمالية الاندماج مع مسؤولي بنك الاستثمار.

وفي بيان منشور، اليوم الإثنين، على موقع سوق "أبوظبي" المالي، أكد بنك "الاستثمار" على عدم وجود أية مفاوضات حالية بينه وبين "بنك الشارقة" بخصوص الاندماج.

كذلك أكد البنك على التزامه بكافة أحكام الإفصاح، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء والأنظمة المتبعة لدى السوق.

وجدير بالذكر أن سوق أبوظبي قام، أمس الأحد، بإيقاف التداول على أسهم بنك الشارقة بشكل مؤقت، بسبب عدم الالتزام بتزويد السوق بإيضاح كامل عن المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام.

وتجدر الإشارة إلى أن مصرف الشارقة حقق صافي ربح بلغ 300.88 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل أرباح 265.28 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2017.

بينما حقق بنك الاستثمار صافي خسائر بلغت نحو 71.82 مليون درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 177.93 مليون درهم بنفس الفترة من عام 2017.