شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع سلبية مثقلة بخسائر أسهم قطاع الرعاية الصحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر مع قيادة أسهم قطاع الرعاية الصحية لمسيرات الخسائر في وول ستريت اليوم الاثنين عقب صدور حكم فيدرالي بأن برنامج الرعاية الصحية أوباماكير غير دستوري، في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال قلق المستثمرين حيال توالي تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.9 مقابل 23.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 20.1، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناء المنازل والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56 مقابل 60 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات عند 61.

وفي تمام الساعة 03:47 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية بنسبة 0.48% ليخسر 12.46 نقطة ويصل إلى المستوى 2,587.49 نقطة، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية بنسبة 0.58% بعد أن فقد 139.71 نقطة ليصل إلى المستوى 23,960.80 نقطة.

من جهة أخرى تراجع مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.40% بعد أن انخفض بمقدار 27.57 نقطة ليصل إلى المستوى 6,882.97 نقطة.