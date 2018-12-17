شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النحاس بأكثر من 1% للأدنى لها في أسبوع متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النحاس بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد تراجعها للجلسة السابعة في أحدى عشرة جلسات من الأعلى لها منذ الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثاني من الأعلى له منذ 21 من حزيران/يونيو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وأعلى أعتاب الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي.

في تمام الساعة 02:58 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النحاس تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 1.38% لتتداول حالياً عند 272.45$ للرطل موضحة استأنف ارتدادها من الأعلى لها في أحدى عشرة أسبوع مقارنة مع الافتتاحية عند 276.25$ للرطل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% إلى مستويات 97.14 موضحاً توالي ارتداده من الأعلى له في عام ونصف مقارنة بالافتتاحية عند 97.43.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.9 مقابل 23.3 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 20.1، ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناء المنازل والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 61 مقابل ما قيمته 60 في تشرين الثاني/نوفمبر.