الان تتابع منسوبو طيران ناس برفقة أبنائهم يتطوعون مع “إطعام” لحفظ النعمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

زار عدد من موظفي طيران ناس وأبنائهم، الجمعية الخيرية للطعام “إطعام” في مقرها بالرياض، كجزء من برامج المسؤولية الإجتماعية، وتزامنًا مع ‏الشهر العالمي للتطوع، حيث اطلعوا في أثناء الزيارة على الآلية المتبعة من ‏قبل الجمعية في جمع وتعبئة الأطعمة وتوزيعها على المستفيدين وفق أحدث التقنيات المستخدمة‎.

و‎من جانبه، أكد أحمد المسيند، مدير عام الاتصال المؤسسي، والمتحدث الرسمي لطيران ناس، على حرص الناقل ‏الوطني السعودي القيام بدوره في المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه المبادرة جاءت لتفعيل دور ‏المسؤولية الاجتماعية التي يوليها طيران ناس اهتماما كبيرًا، ومساهمة أيضًا في تفعيل دور القطاع الخاص ‏في المجتمع‎.

وأضاف: “العمل التطوعي هو ركيزة أساسية في بناء المجتمع ويعتبر من أهم ‏العوامل المؤثرة في ‏تكوين الجيل الجديد، كما يحفز ‏على الانخراط في الأعمال الإنسانية، والاستفادة ‏من ‏الطاقات الشابة وتنميتها لخدمة المجتمع‎”.

وأعرب “المسيند”، عن تقديره لما تقوم به “إطعام” من دور مهم في مجال حفظ النعمة وعمل الخير، مشددًا ‏على أهمية التركيز على جانب التثقيف الغذائي والحد من هدر الطعام، قائلًا إن مساهمتنا مع “إطعام”، ‏تنبع من واجبنا في المشاركة تجاه حفظ النعمة ونشر الوعي بثقافة حفظ الطعام والحد من هدره، وأيضًا نشر روح العمل التطوعي”.

‎

يذكر أن كثيرًا من الأطعمة الزائدة ينتهي بها الحال إلى مكب النفايات، بيد أن إطلاق هكذا مبادارات ‏قد تسهم في الحد من الهدر الخاص في الطعام، إذ تصل نسبة الهدر فيه إلى 30% من مجموع الغذاء ‏بالمملكة؛ بحسب “إطعام”، ويُقدر حجم كمية الطعام المهدر للفرد الواحد في المملكة سنويًا بـ 250 كيلوجرامًا، ‏وهو الأعلى عالميًا، وهذا يتجاوز ضعف المعدل العالمي والذي يبلغ 115 كيلو جرامًا للفرد، ويصل إجمالي ‏الهدر في الغذاء في المملكة حسب التقرير حوالي 8.3 مليون طن من الغذاء كل عام.