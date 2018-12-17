شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العربي : نسعى لجذب شركات عالمية للاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ابراهيم العربى ، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن الدولة تسعى دائما الى إقامة العديد من المؤتمرات على أرض مصر لفتح آفاق جديدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية فى البلاد ، مضيفا على هامش مؤتمر الموردين الأجانب ، الذي اقيم مؤخرا بمدينة أسوان، أن المؤتمر في نسخته الخامسة يهدف هذا العام الي الترويج للمزايا الاستثمارية التي تتميز بها مصر وجذب فرص جديدة للاستثمار الاجنبي بالإضافة الى تشجيع السياحة.

وأكد العربى ، حسب بيان صحفى ، أن مصر تشهد الآن طفرة اقتصادية نلمسها جميعا ، ونحن نأمل بهذا المؤتمر أن ننجح في اقناع هذه الشركات بضخ استثمارات تساهم في التنمية الاقصادية وتوفير فرص عمل مثل ما حدث في النسخ الأربع السابقة للمؤتمر والتي اقيمت في مدينة الغردقة والأقصر وفي القاهرة و بين أحضان الأهرامات في محافظة الجيزة.

وأضاف العربي ، أن الاقتصاد المصري يتحسن بشكل ملحوظ بفضل الله في السنوات الأخيرة وبفضل القيادت الواعية والحريصة علي نقل مصر ، لتكون بين الدول الكبري اقتصادياً ،مشيرا الى التسهيلات الاخيرة التي بادرت بها الدولة والتي من شأنها شجيع الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار الأجنبي

وفي سياق متصل أكد المهندس إبراهيم المناسترلي ، رئيس هيئة الرقابة الصناعية ، أن مؤتمر الموردين الاجانب بمدينة أسوان خطوة هامة على طريق التنمية وذلك من خلال تواجد نخبة من المستثمرين الأجانب في مكان واحد على أرض مصر ، مشيرا الى إلى أهمية مثل هذه المؤتمرات في ايجاد فرص استثمارية في مجالات عديدة بالاضافة الى تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والعالمية.