شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. التخطيط: إطلاق صفحة فيس بوك لتحديث استراتيجية 2030 للتواصل مع شركاء التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، أن الوزارة تعمل على تحديث رؤية التنمية المستدامة 2030، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى الذى يعد بجانب الحكومة المثلث الذهبى للتنمية.

وقالت بركات خلال الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة الذى تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم الاثنين بالقاهرة، أن عملية التحديث شارك فيها حتى الآن أكثر من 100 مشارك ضمن 60 ورشة عمل، ضمت ممثلى الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لافتة إلى أن الدولة تولى أهمية قصوى لنشر الوعى بالتنمية المستدامة.

وأعلنت بركات عن إطلاق صفحة فيس بوك مخصصة لعملية تحديث استراتيحية التنمية المستدامة، ستتضمن نشر كل التحديثات التى تتم عليها، لتحقيق التواصل مع شركاء التنمية.

وفى سياق متصل تجرى وزارة التخطيط الإعداد لتطبيق على الموبايل (ابليكيشن) باسم خطة المواطن، يتعرف من خلالها المواطن على المشروعات التى تتم فى محافظته ومعدل تنفيذها.