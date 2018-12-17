هذه هى نتائج ضريبتا «القيمة المضافة والدخل» خلال 4 أشهر

القاهرة- مصراوي:
ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 34% بحسب ما أظهره التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر أكتوبر الماضي.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته وزارة المالية على موقعها اليوم الاثنين فإن إيرادات الموازنة العامة بلغت 240.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، مقايل 179.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقالت الوزارة في التقرير إن الإيرادات ارتفعت بوتيرة أسرع من المصروفات.
واستحوذت الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من...
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