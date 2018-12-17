أزمة جديدة للبطاطس

مصراوي _ كتب-أحمد مسعد:
أزمات متلاحقة، تطارد محصول البطاطس المصري، بعد انفراج أزمة الموسم المنقضي بارتفاع السعر لمستويات غير مسبوقة، بدأت ازمة جديدة تلوح في الأفق، تتمثل في ارتفاع أسعار التقاوي بفارق يتجاوز الـ10الآف جنيه للطن الواحد.
عبدالغفار أحمد، أحد مزارعي محافظة الجيزة، استغاث من ارتفاع أسعار التقاوي بشكل مبالغ فيه هذا العام، مؤكدا أن هناك مافيا تسيطر على سوق استيراد تقاوي البطاطس- على حد قوله.
وأضف عبدالغفار، لمصراوي، أن هذه المافيا رفعت أسعار تقاوي البطاطس هذا الموسم 3 أضعاف عن الموسم الماضي، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة...
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