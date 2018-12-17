شكرا لقرائتكم تراجع أسعار 48 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 23:55

حققت 48 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أول من أمس، تعادل 20 شركة من أصل 42 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة أخرى، واستقرت أسهم 3 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 597 بليون ريال بزيادة قدرها 7.2 بليون ريال نسبتها 1.22 في المئة.



وبالنظر الى الإجماليات، نجد ارتفاعاً في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 116 في المئة الى 486 مليون ريال، في مقابل 225 مليون ريال أول من أمس، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 343 في المئة الى 30 مليون سهم، في مقابل 6.7 مليون سهم لليوم السابق، بينما صعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 655 في المئة الى 24.5 ألف صفقة في مقابل 3.25 ألف صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة ارتفاعه خلال تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.39 في المئة، تعادل 40.36 نقطة صعوداً الى 10496.50 نقطة في مقابل 10456.14 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 23 في المئة.

وطاول الصعود مؤشرات 8 قطاعات من البورصة، أكبرها صعوداً مؤشر بورصة أسهم الخدمات بنسبة 1.17 في المئة الى 6882 نقطة، تلاه مؤشر العائد الإجمالي الصاعد 0.39 في المئة الى 18.49 ألف نقطة، ثم مؤشر أسهم الصناعة المرتفع 0.32 في المئة، تبعه مؤشر الاتصالات بزيادة نسبتها 0.30 في المئة الى 1034 نقطة.

وصعد مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي - السعري بزيادة نسبتها 0.18 في المئة، تعادل 4.3 نقطة، صعوداً الى 2436 نقطة، فيما بلغت مكاسب مؤشر قطاع التأمين 2 في المئة صعوداً الى 3118 نقطة.