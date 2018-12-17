شكرا لقرائتكم مصر تضخ استثمارات بأكثر من 53.7 بليون دولار خلال 4 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - مارسيل نصر | منذ 15 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 21:49

أكدت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، أن بلادها ضخت استثمارات عامة تزيد قيمتها على 53.7 بليون دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة، في إطار الأولوية التي تعطيها الحكومة للارتقاء في جودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة.



وأوضحت السعيد خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع لقسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بعنوان «من النمو الاقتصادي إلى السعادة الاقتصادية»، أن الربع الأول فقط من العام المالي الحالي شهد الانتهاء من تنفيذ 490 مشروعاً بكلفة استثمارية قيمتها 1.5 بليون دولار في 13 قطاعاً موزعاً على مختلف محافظات مصر.

وأضافت أنها تضمنت تنفيذ 238 في قطاعي الصحة والتعليم بقيمة 1.6 بليون جنيه، و164 مشروعاً تم تنفيذها في محافظات الصعيد، بقيمة 12 بليوناً.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 62 مشروعاً في قطاع الكهرباء بكلفة 15,02 بليون جنيه، و65 مشروعاً في قطاع الإسكان بكلفة 5.45 بليون، ومشروعين في قطاع البترول بقيمة 3.92 بليون، و213 مشروعاً في قطاع التعليم بقيمة 1.3 بليون، و62 مشروعاً في قطاع الري بقيمة 472 مليون، و25 مشروعاً في قطاع الصحة بقيمة 314.6 مليون.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشاريع في قطاع التجارة الداخلية بقيمة 241.1 مليون جنيه، و38 مشروعاً في قطاع التنمية المحلية بقيمة 217.5 مليون، و5 مشاريع لقطاع الشباب بقيمة 101 مليون، و5 مشاريع لقطاع الآثار بقيمة 69 مليون، ومشروعين في مجال التعليم العالي بقيمة 29.7 مليون، والانتهاء من تنفيذ 7 مشاريع لقطاع الأوقاف بقيمة 12.25 مليون، ومشروع لقطاع الثقافة بقيمة 9.9 مليون جنيه.

ونبهت السعيد إلى أن تلك الجهود أثمرت عن تحسن نسبي في وضع مصر في المؤشر الدولي للسعادة خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدة أن مصر تعمل على الوصول إلى مؤشر أفضل من خلال تنفيذ البرامج الرئيسة والفرعية لبرنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022)، الذي يتضمن محوراً رئيساً لتحسين مستوى معيشة المواطن ورفع مستوى جودة الحياة.