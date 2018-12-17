شكرا لقرائتكم مؤشر السوق الرئيس الخاسر الوحيد في «الكويت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 15 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 23:53

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس ارتفاعاً في معدلات الأداء، إذ صعدت السيولة المتداولة أمس بنسبة 48 في المئة الى 23 مليون دينار، في مقابل 11.63 مليون دينار لليوم السابق، فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 46 في المئة الى 113 مليون سهم في مقابل 77 مليوناً، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 23 في المئة الى 4473 صفقة في مقابل 3648 صفقة.



وحقق مؤشر السوق الرئيس أمس الخسارة الوحيدة في البورصة بين المؤشرات، بلغت نسبتها 0.16 في المئة تعادل 7.58 نقطة الى 4708.84 نقطة في مقابل 4716.42 نقطة لليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق العام أقل زيادة نسبتها 0.49 في المئة تعادل 9.92 نقطة الى 5159.59 نقطة في مقابل 5149.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36 في المئة تعادل 19.41 نقطة صعوداً الى 5406.94 نقطة في مقابل 5387.53 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «بنك وربة» في صدارة الأسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 2.71 في المئة، وصولاً إلى 227 فلساً، من تداول 2.08 مليون سهم، بلغت قيمتها 467 ألف دينار، نُفذت من خلال 174 صفقة.

وحقق سهم «بوبيان ب» أكبر خسارة بين الأسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 1.94 في المئة، وصولاً إلى 1009 فلسات، من تداول 938 ألف سهم، بلغت قيمتها 948 ألف دينار، نُفذت من خلال 487 صفقة، تلاه سهم «ميزان» بخسارة نسبتها 1.81 في المئة هبوطاً الى 544 فلساً من تداول 84 ألف سهم.

وسجل سهم «وطني» أكبر سيولة متداولة بلغت 8.2 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها بنسبة 0.96 في المئة إلى 843 فلساً.