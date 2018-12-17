شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات بالرقابة المالية تصدر قرارها بشأن "بلتون" الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عثمان موافى المحامى بالنقض والشريك بمكتب معتوق بسيونى ووكيل شركة بلتون المالية القابضة، إن لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، قررت حجز التظلم المقدم من شركة بلتون ضد قرارات الهيئة إلى يوم الأحد المقبل للإعلان عن قرارها، بعد مد التظلم مرتين.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارين رقم 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الاوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وتقدمت بلتون تظلم ضد القرار.