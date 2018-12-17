شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..ورأس المال بربح 7.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 749.258 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 211 مليون ورقة مالية بقيمة 886 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.32%، والعرب على 10.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.46%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 49.9 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 28.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 670 ألف جنيه، 65.7 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 13215 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2167 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.40% عند مستوى 13296 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.71% عند مستوى 677 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1700 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 40 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.