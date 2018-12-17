دائرة المالية المركزية بالشارقة تتسلّم شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة بحضور القنصل العام للمملكة المتحدة

كتبت: شرين طه

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 17 ديسمبر 2018، ("ايتوس واير") :في إنجاز جديد يعكس كفاءة منظومة العمل الحكومي بإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، سلّم سعادة أندرو جاكسون، القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي والامارات الشمالية، شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة (9001:2015 ISO)، إلى الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والتي حصلت عليها الدائرة من الهيئة البريطانية للمعايير BSI ضمن جهودها لتبني أفضل الممارسات العالمية في مختلف مجالات العمل.

وحضر حفل استقبال القنصل العام البريطاني وتسليم الشهادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، وسعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة والسيد بدر آل علي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة، والسيد توم كوتشفارا مستشار الدين العام والسيدة ميثاء الطنيجي رئيس قسم الجودة والتميز المؤسسي.



ورحب سعادة وليد الصايغ بالقنصل العام البريطاني والوفد المرافق له، مثمناً علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة، مؤكداً أن دائرة المالية المركزية حريصة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في كافة المجالات ، لتمكينها من تحقيق أهدافها وتعزيز كفاءة النظام المالي في إمارة الشارقة.



ومن جانبه قال وليد الصايغ، مدير عام الدائرة "نحن سعداء لحصولنا على شهادة جديدة في مجال الآيزو، والتي تمكننا من تعزيز كفاءات ومهارات الموظفين، ورفع مستوى رضا الفئات المعنية، ونشر مفاهيم الجودة والتميز بالدائرة ، إلى جانب المساهمة في تطوير القطاع الحكومي بإمارة الشارقة من أجل الحفاظ على أعلى المعايير العالمية التي دأبت الدائرة على تبنيها".



وتضمن الحفل كلمة ترحيبية من السيد بدر ال علي مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي تضمنت ذكر أهم الإنجازات التي حققتها الدائرة خلال السنوات السابقة والسعي نحو الارتقاء بكافة خدماتها لتحقيق التميز المؤسسي في كافة الخدمات ، وان ما هذه الا الخطوة الاولى حيث تسعي الدائرة ومن خلال خطتها الاستراتيجية الجديدة على الحصول على شهادة الايزو في امن المعلومات واستمرارية الاعمال".

وصرح ال علي بان نظام إدارة الجودة 9001 أكثر معيار معترف به دولياً لإدارة الجودة وإدارة العمليات في المؤسسات ، حيث يوضح هذا المعيار الطرق التي يمكن من خلالها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المؤسسة لأعلى المستويات، كما يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات.

وأضأ آل علي ان حصول جهة ما على هذه الشهادة يعد اعترافاً دولياً بمدى التزامها بمتطلبات هذه المعايير، كما أنه بمجرد حصول مؤسسة حكومية على شهادة اعتماد من الهيئة البريطانية فسيتم إدراج اسمها في دليل العملاء العالميإلى جانب المؤسسات الرائدة الأخرى، ما يزيد من القدرة التنافسية لهذه الدائرة ويفتح لها أسواق عمل جديدة.

و فيما ألقى ممثل الهيئة البريطانية للمعايير، الجهة المانحة لشهادات الآيزو، كلمة ثمن فيها جهود دائرة المالية المركزية و كما اشاد بجهود فريق العمل الذي حقق الالتزام التام بكافة المعاييرالدولية.