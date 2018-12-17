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شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت يعمق من خسائره – تحليل – 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.26% بما يعادل -0.28 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 21.04 ، طيلة ثبات المقاومة 22.84 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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