شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت يعمق من خسائره – تحليل – 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.26% بما يعادل -0.28 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 21.04 ، طيلة ثبات المقاومة 22.84 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط