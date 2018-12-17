شكرا لقرائتكم خبر عن اي تي آند تي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.04% بما يعادل 0.31 نقطة ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 28.85 ، طيلة ثبات المقاومة 31.48 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح هبوطه