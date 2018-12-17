شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يعمق من خسائره – تحليل – 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليكسر السهم بهذا الانخفاض مستوى الدعم 100.48 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 81.64 إلى 119.33) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.82% بما يعادل -0.83 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 100.48 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 96.03 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط