شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج تسيطر عليه الموجة التصحيحية الهابطة – تحليل – 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.06% بما يعادل -6.72 نقطة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 296.61 ، طيلة ثبات المقاومة 337.61 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط