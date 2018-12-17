شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع للمرة الأولى فى 3 أيام استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى فى ثلاثة أيام ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، ويكبح المكاسب هبوط أسعار النحاس لمخاوف بشأن الطلب فى الصين.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.3% حتى الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 14.60$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.56$،وسجلت الأعلى عند 14.63$ ، والأدنى عند 14.52$.

فقدت أسعار الفضة يوم الجمعة نسبة 1.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوع عند 14.48$ للأوقية ، بفعل هبوط معظم أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ، فقد المعدن الأبيض نسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، بفعل قوة أداء العملة الأمريكية ، وضعف مستويات الطلب الاستثماري والفعلي على المعادن النفيسة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ،بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع تسارع عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 19 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ، ونزول مستويات العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار.

تراجعت أسعار النحاس بنسبة 0.5% ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل مخاوف بشأن الطلب فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن بالعالم ، وهبوط أسعار النحاس يقود تراجع معظم أسعار المعادن الصناعية.