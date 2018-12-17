- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع للمرة الأولى فى 3 أيام استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى فى ثلاثة أيام ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، ويكبح المكاسب هبوط أسعار النحاس لمخاوف بشأن الطلب فى الصين.
ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.3% حتى الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 14.60$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.56$،وسجلت الأعلى عند 14.63$ ، والأدنى عند 14.52$.
فقدت أسعار الفضة يوم الجمعة نسبة 1.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوع عند 14.48$ للأوقية ، بفعل هبوط معظم أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.
وعلى مدار الأسبوع الماضي ، فقد المعدن الأبيض نسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، بفعل قوة أداء العملة الأمريكية ، وضعف مستويات الطلب الاستثماري والفعلي على المعادن النفيسة.
تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ،بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع تسارع عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 19 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ، ونزول مستويات العملة الأمريكية يدعم ارتفاع أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار.
تراجعت أسعار النحاس بنسبة 0.5% ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل مخاوف بشأن الطلب فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن بالعالم ، وهبوط أسعار النحاس يقود تراجع معظم أسعار المعادن الصناعية.
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع للمرة الأولى فى 3 أيام استنادا على تراجع الدولار الأمريكي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .