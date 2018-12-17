شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع من أعلى مستوى فى 19 شهرا بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، لينزل من أعلى مستوى فى 17 شهرا ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، مع نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة بالعملة الأمريكية ، انتظارا لنتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع ، والذي من المنتظر أن يقدم أدلة قوية حول مستقبل تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال 2019.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.35 % إلى مستوي 97.10 نقطة ،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.44 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 97.50 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 17 شهرا عند 97.71 نقطة ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، خاصة مقابل العملة الأوروبية اليورو ، وبدعم بيانات أفضل من التوقعات عن مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة.

وحقق المؤشر ارتفاعا بحوالي 0.9% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعد انتعاش عوائد السندات الأمريكية طويلة الآجل ، فى ظل احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الرابعة خلال هذا العام.

ينطلق غدا الثلاثاء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأخير للسياسة النقدية خلال عام 2018 ، على أن يصدر قراراته يوم الأربعاء ، المتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.50% ، فى رابع زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

يركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية بحثا عن أدلة تخص مستقبل تشديد السياسة النقدية خلال 2019 ، فى ظل ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأمريكي ، خاصة تباطؤ النمو فى الصين وأوروبا ، بالإضافة إلى ضعف متجدد لمستويات التضخم فى الولايات المتحدة.