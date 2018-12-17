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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين في أوروبا أقل من التوقعات – نوفمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر مرتفعة 1.9 %، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.0% ،وسجلت القراءة الأولية ارتفاع بنسبة 2.0% ، وفى شهر تشرين الأول/أكتوبر سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 2.2%.
وباستثناء الطاقة والغذاء سجل المؤشر لنفس الشهر ارتفاعا بنسبة 1.0% ،طبقا للتوقعات ارتفاع بنسبة 1.0%،وسجلت القراءة الأولية ارتفاع بنسبة 1.0 %، وفى شهر تشرين الأول/أكتوبر سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1.1% ، هذا البيان سلبي لليورو.
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