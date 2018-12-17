شكرا لقرائتكم 16 بليون ريال مكاسب الأسهم السعودية الأسبوع الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ يوم في 16 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 15 ديسمبر 2018 / 20:37

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعه مسجلا الزيادة الأسبوعية الثالثة له على التوالي، وجاءت مكاسب المؤشر على رغم تراجع معدلات الاداء مقارنة بالأسبوع الذي قبله، فيما أسهمت عمليات الشراء الانتقائية والمضاربات على أسهم بعض الشركات في تحسن أسعارها وصعود المؤشر.



وأنهى المؤشر العام جلسات الأسبوع الماضي على ارتفاع بلغت نسبته 0.83 في المئة يعادل 65.31 نقطة صعودا الى مستوى 7914.29 نقطة في مقابل 7848.98 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع الذي قبله لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 9.52 في المئة تعادل 688 نقطة ذلك عند المقارنة بإغلاق السوق نهاية العام الماضي البالغ 7226 نقطة.

وشهدت جلسات الأسبوع الماضي التداول بأسهم أصل 187 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 131 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 49 شركة، واستقرت أسهم 7 شركات عند أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.879 تريليون ريال (501 بلايين دولار) بزيادة قدرها 16.4 بليون ريال (4.4 بليون دولار) نسبتها 0.88 في المئة.

وبالنظر إلى الاجماليات فنجد تسجيل السوق تراجعا في معدلات الاداء، إذ هبطت السيولة المتداولة الأسبوع الماضي بنسبة 37 في المئة إلى 11.3 بليون ريال ( 3.02 بليون دولار)، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 26 في المئة إلى 532 مليون سهم في مقابل 719 مليون سهم، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 20 في المئة إلى 499 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة بنسبة 7 في المئة إلى 1065 سهما.

وبدعم من ارتفاع أسعار معظم الاسهم، أنهت مؤشرات 15 قطاعا تعاملات الاسبوع الماضي على ارتفاع، تصدرها مؤشر الرعاية الصحية المرتفع بنسبة 3.74 في المئة الى 3842 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الصاعد 3.1 في المئة الى 4299 نقطة، ثم مؤشر الاتصالات بزيادة نسبتها 2.72 في المئة.

وفي المقابل تراجعت مؤشرات 5 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر الطاقة بنسبة 1.17 في المئة الى 4966 نقطة، تلاه مؤشر انتاج الاغذية الخاسر 1.13 في المئة الى 3925 نقطة، وسجل مؤشر الصناديق العقارية المتداولة أقل خسارة نسبتها 0.18 في المئة.

الى ذلك، أعلن بنك الرياض عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018 قدرها 1.2 بليون ريال لعدد 3 بلايين سهم مستحقة للأرباح، بواقع 0.40 ريال ربحاً للسهم الواحد، تمثل 4 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2019، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، كمت سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

وسبق للبنك توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 1.11 بليون ريال عن النصف الأول من السنة المالية 2018 للمساهمين بواقع 0.37 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 3.7 في المئة من قيمة السهم الاسمية.