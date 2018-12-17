شكرا لقرائتكم 33 في المئة مكاسب سهم «كيان» منذ مطلع العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ يوم في 16 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 15 ديسمبر 2018 / 20:41

حقق سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات رابع أكبر كمية متداولة في السوق المالية السعودية (تداول) الأسبوع الماضي بلغت 20 مليون سهم في مقابل 31 مليون سهم الأسبوع السابق، بنسبة تراجع 35 في المئة، فيما بلغت السيولة المتداولة من سهم «كيان» 279 مليون ريال في مقابل 434 مليون ريال بنسبة تراجع 36 في المئة ، نفذت من خلال 7166 صفقة في مقابل 10073 صفقة بنسبة تراجع 29 في المئة.



وعلى رغم تراجع التنفيذ على سهم كيان الأسبوع الماضي، الا انه سجل ارتفاعا في سعره بلغت نسبته 1 في المئة تعادل 0.14 ريال بعد ليصعد سعره نهاية الأسبوع الماضي إلى 14.16 ريال في مقابل 14.02 ريال لليوم الخميس من الأسبوع الذي قبله، لترتفع مكاسب السهم منذ مطلع العام الى 33 في المئة.

وكانت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات حققت أرباحاً صافية عن الأشهر التسعة الاولى بلغت 1.81 بليون ريال، في مقابل 888 مليون ريال بنسبة ارتفاع 104 في المئة، ارتفعت معها ربحية السهم إلى 1.21 ريال في مقابل 0.59ريال، وبلغ اجمالي الربح 3.1 بليون ريال في مقابل 2.1 بليون ريال بنسبة ارتفاع 49 في المئة، وارتفع الربح التشغيلي الى 2.6 بليون ريال في مقابل 1.62 بليون ريال بنسبة ارتفاع 61 في المئة، وارتفعت مبيعات الشركة الى 9.6 بليون ريال في مقابل 7.6 بليون ريال بنسبة ارتفاع 25.3 في المئة.

وأعادت كيان ارتفاع الارباح إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة ما أدى الى زياده الكميات المنتجة والمباعة، إضافة الى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، وهذا التحسن في النتائج تحقق بالرغم من ارتفاع متوسط كلفة اللقيم.

وبلغت أرباح الشركة عن الربع الثالث 472 مليون ريال، في مقابل 381 مليون ريال للربع الثالث 2017، بنسبة ارتفاع 24 في المئة، وفي مقابل 879 مليون ريال للربع السابق بنسبة تراجع 46 في المئة.

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ـ هذا التقرير ليس توصية بشراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ به