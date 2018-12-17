شكرا لقرائتكم الكويت تسمح للأجانب تملك أسهم المصارف وتداولها بلا سقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الكويت – «الحياة» | منذ يوم في 16 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 15 ديسمبر 2018 / 23:16

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس السماح للمستثمرين الأجانب بتملك أسهم المصارف وتداولها من دون سقف للملكية. وأشارت إلى أن القرار يشترط موافقة مصرف الكويت المركزي إذا تجاوزت الملكية 5 في المئة من رأس مال المصرف، بعد توصية من هيئة أسواق المال بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.



وأضافت أن القرار «یعتبر في حكم المستثمر الواحد كل شخص أو مجموعة من الأشخاص یجمعهم ارتباط قانوني أو اقتصادي سواء عن طریق الملكیة المشتركة أو الإدارة المشتركة او المصالح المتداخلة». وذكرت أن یئة أسواق المال أوضحت أن جولاتا الترویجیة في العدید من الدول وأمام مستثمرین عالمیین تضمنت استفسارات حول سيولة الاستثمار في السوق الكویتية. وأشارت إلى أن هؤلاء أفادوا بوجود عوائق أو قیود مفروضة على المستثمر الأجنبي بخلاف المستمر المحلي، منها الحد الأقصى لنسبة ما یملكه مستثمرون أجانب في المصرف الواحد والمفترض ألا تزید على 49 في المئة من رأس مال المصرف إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مصرف الكویت المركزي.

وأكدت وزارة التجارة أن القرار یهدف إلى تسهیل بیئة الاستثمار لغیر الكویتیین في بورصة الكویت، ويأتي تماشیاً مع الرؤیة العامة في خلق بیئة جاذبة للاستثمارات الأجنبیة وتسهیل بیئة الأعمال واستقطاب المستثمرین الأجانب إلى قطاع المصارف الكبیر والمؤثر في السوق والذي تبلغ قیمته الرأسمالیة 11.9 بليون دینار (39 بليون دولار).