شكرا لقرائتكم خبر عن "غرفة الأثاث" توقع برتوكولا مع الجامعة الأمريكية بهدف الارتقاء بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت اليوم غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اتفاقية تعاون علمى مع وحدة الخدمات الهندسية والعلمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقال المهندس أحمد حلمى رئيس الغرفة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الغرفة لخدمة أعضائها والارتقاء بالتدريب والتسويق للعاملين وللشركات العاملة بالقطاع وتحقيق إفادة للمصانع وللعاملين بها والاستفادة من الخبرات التعليمية للجامعة".

وتابع: أن الاستفادة من البرامج التدريبية سيكون متاحا لكل العاملين في القطاع بكافة محافظات مصر ولن يكون مقصورا علي القاهرة فقط، حيث سيتم تقديم تدريب فنى وإدارى لكل العاملين بالقطاع.

وأوضح حلمي أن قطاع الأثاث من القطاعات الحيوية فى مصر، حيث يضم مليون عامل منهم 600 ألف بشكل مباشر والباقى غير مباشر، كما أنها صناعة تحرك خلفها صناعات أولية عديدة "من جلد ورخام وزجاج وغراء واكسسوارات"، قائلا: "الغرفة تسعي إلى تعليم التصميم لكافة الحرفيين لمواكبة التصميمات الحديثة، حيث إن مصر تصدر إلى 30 دولة حول العالم".

ومن جانبه قال المهندس إسلام خليل، عضو مجلس إدارة الغرفة إن الاتفاقية تهدف للتعاون من خلال عدة محاور منها التدريب ونقل التكنولوجيا، التصميم والجودة برامج تدريبية في التوعية والتسويق، كما تتيح الاتفاقية لكل أعضاء الغرفة والقطاع الاستفادة من البرامج التدريبية الموجودة بالجامعة بنسبة تخفيض 25% لكل من يحملون كارنيه العضوية بالغرفة، كما تتيح استخدام إمكانيات الجامعة من المعامل والمكتبة بما تضم من إمكانيات ضخمة.

وأشار إلي أن الاتفاقية تشمل التعاون في تصميم برامج تدريبية مصممة خصيصاً للقطاع تركز علي أهداف القطاع، كما تتيح لنا فرصة الاحتكاك مع عدد كبير من هيئة التدريس بالجامعة في مختلف التخصصات من هندسة وإدارة وجودة وإدارة مشروعات.

وتابع: أنه سيتم وفقا للاتفاقية كيفية تقديم دورات في إدارة شركات العائلات Family Business خاصة أنها تواجه مشكلات في مصر بعكس نجاحها في كل دول العالم.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود علام، وحدة الخدمات الهندسية بالجامعة الامريكية، أن التطور السريع للعلم والتقنية قد جعل مواصلة التعليم ضرورة ملحة للمهندسين والمهتمين بالشؤن العلمية كوسيلة أساسية لملاحقة التقدم الصناعى فى العالم، مشيرا إلى أن الجامعة الأمريكية في القاهرة تقدم العديد من الدورات المكثفة للمساعدة علي تحقيق هذا الأهداف.

وأشار علام إلى أن وحدة الخدمات الهندسية تأسست منذ أكثر من 35 عاما بالجامعة؛ بهدف تقوية الروابط بين الجامعة وقطاع الصناعة في مصر والشرق الاوسط، مشيراً إلى أن وحدة الخدمات الهندسية والعلمية تقدم خدماتها لأكثر من 600 شركة من شركات القطاع العام والخاص.

وأوضح أن البرامج التدريبية التي تقدم غير مقتصرة علي مقر الجامعة بالقاهرة، بل تشمل كافة المحافظات، كما أن هذه الدورات تقدم للحرفيين باللغة العربية لسهولة الاستيعاب.