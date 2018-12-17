شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 17-12-2018 والعملة السعودية تواصل الثبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الريال السعودى حالة الاستقرار التى يشهدها أمام الجنيه المصرى، طوال الفترة الماضية، مستمرا فى حالة ثباته أمام الجنيه المصرى، اليوم الاثنين 17-12-2018. بلغ سعر الريال السعودى، فى آخر تعاملات مصرفية بالبنك الأهلى 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، وذلك بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.76 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، بحسب آخر بيانات صادرة عن البنك المركزى.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.76 جنيه للشراء 4.78 جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.75 جنيه للشراء 4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.75 جنيه للشراء 4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.68 جنيه للشراء 4.82 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.73 جنيه للشراء 4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.74 جنيه للشراء 4.78 جنيه للبيع

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