شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا البريد ونادى هيئة النيابة الإدارية يفتتحان مركز خدمات الهيئة بالمنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والمستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية مركز خدمات نادى هيئة النيابة الإدارية بمقر النادى بالمنيل ورافقهم خلال الافتتاح أعضاء مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية والقيادات الإدارية والتنفيذية بالمنطقة.

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن افتتاح مركز خدمات نادى هيئة النيابة الإدارية يأتى فى إطار تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة والتى تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء طبقًا للمعايير الدولية، كما تشمل الخطة التوسع والانتشار بجميع المحافظات والاهتمام بالتواجد فى المصالح الحكومية والنوادى لإتاحة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى لجميع شرائح العملاء وذلك إيمانًا بأن المواطن المصرى هو محور اهتمام الدولة وحتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر.

وأوضح عصام الصغير، أن مركز خدمات نادى هيئة النيابة الإدارية الذى تم افتتاحه اليوم يعد من الجيل الجديد لمكاتب البريد الذكية حيث أنه يقدم العديد من الخدمات المتميزة مثل خدمة سداد فواتير الشركة المصرية للاتصالات وفواتير الكهرباء والمياه والغاز وبعض الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى خدمات إرسال الطرود داخل وخارج الجمهورية وخدمة البريد السريع بجانب بيع مختلف النماذج والاستمارات والطوابع البريدية المطلوبة لكافة الخدمات الحكومية هذا بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التى يقدمها البريد المصرى مثل خدمة توفير البريد والحسابات الجارية ذات العائد اليومى وتحويل الأموال وصرف المعاشات وغيرها من الخدمات كما يقدم المكتب خدمة الاحوال المدنية التى تمكن العملاء من استخراج شهادات الميلاد، والقيد العائلى، وشهادات الزواج والطلاق، وشهادات الوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومى، ودفع مخالفات المرور وخدمة التصديق القنصلى على عدد من المحررات مثل الشهادات الدراسية والوثائق وشهادات الأحوال المدنية والتوكيلات والمستندات التجارية وشهادات الخبرة وعقود العمل.