شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 17-12-2018 اليورو يرتفع والدولار مستقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أسعار العملات تباينها خلال تعاملات، اليوم الاثنين 17-12-2018، ولكن، بين الارتفاع والاستقرار، وليس كما تباينت أمس بين التراجع والاستقرار، حيث سجلت العملات المتراجعة بالأمس، ارتفاعا اليوم، وهى عملة اليورو الأوروبى والدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى، فيما واصل سعر الدولار والريال السعودى استقرارهما.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم لعدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر، والذى ارتفع به قرشا واحدا عن البنك الأهلى، 17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.86 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.09 جنيه للشراء، 20.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.35 جنيه للشراء، و 22.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى تعاملات اليوم الاثنين، للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 58.41 جنيه للشراء، 58.79 جنيه للبيع.