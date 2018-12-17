قطر تنفي تقريرا عن خطط لزيادة حصتها في دويتشه بنك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دويتشه بنك

الدوحة 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أصدر مركز قطر للمال بيانا اليوم الاثنين نفي فيه تقريرا صحفيا قال إنه يخطط لزيادة حصته في دويتشه بنك.

كانت صحيفة هاندلسبلات الألمانية ذكرت أمس الأحد أن قطر تدرس زيادة حصتها في دويتشه بنك من 6.1 بالمئة حاليا.

كان الرئيس التنفيذي للمركز يوسف محمد الجيدة كرر في مناسبة الأسبوع الماضي أن قطر تخطط لاستثمار عشرة مليارات يورو في ألمانيا على مدى السنوات العشر القادمة.

وقال المركز في بيان اليوم "يأتي هذا في ضوء التزام قطر عموما بالسوق الألمانية وليس كجزء من أي استثمار في أي مؤسسة ألمانية على وجه التحديد".

ونقل البيان عن الجيدة قوله "ليست كلها شركات صغيرة ومتوسطة، المبلغ الأول الذي أنا على دراية به سيذهب إلى مؤسسة مالية ألمانية كبيرة" مشيرا إلى أن هذا "لا يشير إلى أي كيان ألماني على وجه التحديد".

ولم يرد جهاز قطر للاستثمار على طلب من رويترز للتعقيب حتى الآن.