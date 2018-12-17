شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر القحطانى: 2018 عام التنمية المستدامة بامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، إن العام الحالى هو عام نشاط التنمية المستدامة بامتياز.

وأضاف القحطانى خلال افتتاح الملتقى العربى الأول العلاقات العامة، الذى تعقده المنظمة بالقاهرة خلال الفترة من 17-19 ديسمبر الجارى، أن هذا العام شهد العديد من الفعاليات المتعلقة بالتنمية المستدامة ضمن الأنشطة الرئيسية للمنظمة.

وأكد القحطانى أن الملتقى يهدف لتوفير منصة عربية لمناقشة القضايا ذات الصلة بالعلاقات العامة لتعزيز التنمية المستدامة، ودور المواطن فى المشاركة والمساءلة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.