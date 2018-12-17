شكرا لقرائتكم خبر عن فاروس تبقى على توصياتها بزيادة الوزن النسبى على سهم "سوديك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى بنك الاستثمار فاروس، من توصياته بزيادة الوزن النسبي على سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، على أن يعيد النظر فى توقعات القيمة العادلة للسهم بعد مبيعات الشركة فى الربع الثالث.

وقال فاروس، فى تقرير بحثى، إنه توقع أن الربع الثالث لشركة سوديك لن يكون مثاليًا بسبب المنافسة حول الساحل الشمالي، إلا أن مبيعات الربع الثالث لعام 2018 وصلت إلى 1.3 مليار جنيه مرتفعة سنويًا وربعيًا، واعتمدت بشكل أكبر على مشروع فيليت (شرق القاهرة)؛ حيث شكل 40% من المبيعات، وساهم مشروع ملاذ (الساحل الشمالي) بنسبة 26.0% من المبيعات.

وأضاف أن الحسابات المدينة مازالت مستقرة عند 11.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث لهذا العام، وارتفع صافي النقدية من 2.7 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني لعام 2018 حتى وصل إلى 2.9 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من العام ذاته.

وحققت سوديك مبيعات في التسعة أشهر الأولى لعام 2018 بقيمة 3.8 مليار جنيه، مما يدل على ارتفاع سنوي نسبته 23.4%، لكن يشير ذلك إلى الحاجة لتحقيق مبيعات لا تقل عن 2.7 مليار جنيه في الربع الرابع لهذا العام لكى تحقق الشركة مستهدفها مبيعات بقيمة 6.5 مليار جنيه في 2018، معبرًا عن مبيعات الأرباع تبلغ 1.3 مليار جنيه تقريبًا حتى الآن، مع ذلك، سجلت الشركة مبيعات بقيمة 2.7 مليار جنيه في الربع الرابع لعام 2017، وأنهت عام 2017 مسجلة بذلك أفضل ربعًا بعد الأرباع المشابهة لأرباع هذا العام.

وأوضح فاروس، أن بيئة المبيعات الصعبة الحالية لا تتضمن أي عوائق هذا العام، قد تتمكن الشركة من تحقيق مستهدفها البالغ 6.5 مليار جنيه، ولكنها على الأرجح لن تحقق تقديراتنا البالغة 7.7 مليار جنيه لعام 2018.