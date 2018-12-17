شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تصل مطار القاهرة فى طريقها للغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلي مطار القاهرة في طريقها إلي مدينة الغردقة للمشاركة بفعاليات النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي تأتي تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم"

ومن المقرر أن يفتتح المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فعاليات النسخة الحالية من السلسلة ، بحضور ومشاركة عدداً من الوزراء إلي جانب مشاركة حوالي 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا من علماء مصر فى الخارج بمجال التعليم.

ويخصص المؤتمر نسخته الحالية لمناقشة التعليم فى مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمى يساهم فى بناء مواطن متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات الثقافية الأصيلة.

ويأتي الهدف من المؤتمر في دعم الجهود الحكومية لتطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى والجامعى لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية لسوق العمل، والاستعانة بالعقول والخبراء المصريين بالخارج لبحث إمكانية تطبيق أفكارهم وتجاربهم فى خطة التنمية وتطوير التعليم، إضافة إلى بحث جهود تأهيل المعلم ورفع المستوى المهنى وكذلك آليات النشر العلمى ودور خبرائنا بالخارج فى دعم ترتيب الجامعات المصرية دولياً.

كما يتضمن المؤتمر بنسخته الحالية 6 ورش عمل متنوعة تتناول عددا من المجاور الهامة التى من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمة، والوقوف على ما يحتاجه التعليم المصرى من أدوات تسهم فى عمليات التحول الإيجابية للمنظومة وجعل الطالب المصرى مشاركاً فاعلاً فى التعلم