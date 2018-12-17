شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات ليتجاوز 13100 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 13194 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 2169 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 13273 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 673 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1692 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات ليتجاوز 13100 نقطة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .