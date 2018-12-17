شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تلزم الشركات بإرسال القوائم المالية قبل شهر من الجمعية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابا توضيحيا بشأن التزام الشركات بموافاة الهيئة بالقوائم السنوية تطبيقا لحكم المادة 6 من قانون سوق رأس المال، والمادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، 3 أمور فى ضوء القرار السابق وهى:

1- أن الالتزام بإرسال القوائم المالية يكون قبل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وليس قبل شهر من تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العامة.

2- أن الإدارة المختصة بالهيئة ستتولى فحص القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عنها، وإخطار الشركة بملاحظات الهيئة- إن وجدت- قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كاف.

3- أن الغرامة المالية المقررة وفقا لحكم المادة 65 مكررا من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 متعلقة بواقعة التأخير فى تسليم القوائم المالية للهيئة والبورصة قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة، وليس المقصود بها القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة.