الغرفة التجارية: 20% ارتفاعا فى مبيعات الذهب بـ2018 وارتفاع الطلب على عيار 18

كتب – إسلام سعيد
قال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن مبيعات الذهب في 2018 ارتفعت بنسبة 20% قياسا على عام 2017 مرجعا ذلك إلى تحسن فى الحالة الاقتصادية وتراجع فى معدلات التضخم، إضافة إلى انخفاض الفائدة على شهادات البنوك الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس.
وأضاف واصف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تراجعا ملحوظا فى تصدير الذهب الخام بعد تحسن حركة البيع بالسوق المحلى خلال الربع الأول والثالث من 2018، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا فى صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 26% خلال أول 9 أشهر من 2018 فى...
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