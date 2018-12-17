الرقابة الإدارية تضبط موظفا بالضرائب العقارية لاختلاسه 12 مليون جنيه



نجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن اختلاس أحد أعضاء لجنة حصر الضرائب العقارية بالإسكندرية لمبلغ 12 مليون جنيه من متحصلات الممولين عن طريق التلاعب فى إيصالات التحصيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة المختصة. تعليقات القراء

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