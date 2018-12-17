شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية هامشيا مع افتتاح السوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل مخاوف دخول الاقتصاد العالمي فى ركود الأمر الذي سوف يؤثر بالسلب على مستويات الطلب على النفط ، والتراجع هامشيا حتى الآن بعد انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي.

بحلول الساعة 09:40جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.13$ للبرميل من مستوي الافتتاح 51.25$،وسجل أعلى مستوي 51.48$ ،وأدنى مستوي 51.06 $.

ونزل خام برنت إلى مستوي 60.15$ للبرميل من مستوي الافتتاح 60.25$ ،وسجل أعلى مستوي 60.47$ ،وأدنى مستوي 60.08$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة نسبة 3.1% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، وانخفضت عقود برنت بنسبة 2.25% ، بفعل مخاوف ضعف الطلب العالمي.

وعلى مدار الماضي ،انخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 1.8% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل الشكوك تجاه عدم كفاية اتفاق أوبك الأخير لخفض الإنتاج فى تحقيق التوازن بالسوق.

تسيطر على سوق النفط فى الوقت الحالي مخاوف حيال دخول الاقتصاد العالمي فى ركود ، خاصة بعد صدور عديد البيانات الاقتصادية التي تؤكد على ضعف النمو الاقتصاد فى الصين "ثاني أكبر اقتصاد بالعالم " وفى أوروبا "رابع أكبر اقتصاد بالعالم".

ودخول الاقتصاد العالمي فى ركود يعني بلا أدنى شك ضعف مستويات الطلب على النفط ، وهو ما سوف يؤدي إلى صعوبة تحقيق التوازن بالسوق ، بالرغم من اتفاق أوبك الأخير لخفض الإنتاج ، حيث قد تحتاج السوق إلى خفض أكبر فى مستويات الإنتاج.

من ناحية أخرى،أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة " الأسبوع الماضي" بحوالي 4 منصات ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل إجمالي المنصات العاملة فى حقول الزيت الصخري إلى 873 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وانخفض الإنتاج الأمريكي بحوالي 100 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.6 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي عند 11.7 مليون برميل يوميا.