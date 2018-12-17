شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع لليوم الثاني ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى 15 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى 15 شهرا ، مع تمسك الأسعار بالتداول أعلى الحاجز النفسي عند 3,000$ ، وسوق التشفير حاليا فى حاجة إلى محفزات قوية لجذب مستثمرين جدد ،ودفع المستثمرين الحاليين إلى تعزيز مراكز الشراء.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:55بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,235$ بارتفاع قدره 44$ بأكثر من 1.3%،حيث سعر الافتتاح عند 3,191$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,260$ ، و أدنى سعر عند 3,181$.

حققت أسعار البتكوين يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 15 شهرا عند 3,122$ المسجل فى اليوم السابق.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،فقدت أكبر عملة رقمية بالعالم "البتكوين" نسبة 9.5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع الأصول الرقمية وخروج السيولة الاستثمارية من السوق.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي مليار$ إلى إجمالي 104 مليار$ ،وسجلت يوم السبت إجمالي 101 مليار$ ، والذي يعد أدنى مستوى منذ آب/أغسطس 2017.

ارتفعت معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق الرقمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى عدة أشهر ، لكن حتى الآن السوق بحاجة إلى محفزات قوية لجذب مستثمرين جدد ،ودفع المستثمرين الحاليين إلى تعزيز مراكز الشراء.

قال "توم لي" الرئيس التنفيذي لشركة فندسترات بأن القيمة العادلة للبتكوين أعلى بكثير من القيمة الحالية ، وأشار المحلل المخضرم بأن القيمة العادلة للبتكوين تتراوح فى الوقت الحالي بين 13,800$ إلى 14,800$ ، مع الأخذ فى الاعتبار عدد المحافظ النشطة والاستخدام لكل حساب والعوامل المؤثرة فى العرض.

وأضاف توم لي إن القيمة العادلة للبتكوين ستصل إلى 150 ألف دولار لكل وحدة ، فقط عندما تستحوذ محافظ البتكوين على 7% من حاملي حسابات الفيزا البالغ عددهم 4.5 مليار.

من ناحية أخرى أظهرت دراسة أجراها مركز كامبريدج للتمويل البديل أن عدد مستخدمي العملات المشفرة المتحقق من هويتهم الحقيقية قد تضاعف فى الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام من 18 مليون إلى 35 مليون.