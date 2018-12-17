شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر اللايتكوين تداولات إيجابية جديدة ليخترق مستوى 26.30 ويستقر فوقه الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن ثبات الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 36.00 مبدئياً، في حين يحتاج السعر للتداول دون 26.30 مجدداً لاستعادة الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 20.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 27.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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