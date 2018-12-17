شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، لتبقى الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يعتمد على الثبات دون 3335.00، في حين يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 2500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 2800.00 والمقاومة 3500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط