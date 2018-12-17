شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية منذ الصباح مستقراً دون 0.7200، وطالما أن السعر دون 0.7277، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى فعالاً لهذا اليوم، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مع الإشارة إلى أن أهداف الموجة الهابطة المتوقعة تتواجد عند 0.7080 ثم 0.7020.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7080 والمقاومة 0.7220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط