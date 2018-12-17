شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح ويستقر دون المتوسط المتحرك 50، ولا يزال السعر محصوراً داخل النطاق الجانبي الذي تتمثّل أطرافه بالدعم 58.40 والمقاومة 63.95، ليبقى الميل الجانبي مسيطراً إلى أن يخرج السعر من هذا النطاق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي