شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب قرب دعم المثلث المتماثل الذي يتواجد عند 50.80، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى مطلوب لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا السلبي المنتظر نعد 49.10.

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم بشرط الثبات دون مستوى 52.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.10 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط