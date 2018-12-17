شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقترب من مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تشكيل حافز سلبي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الإجمالي الهابط، والذي يستهدف مستوى 13.93 بشكل رئيسي، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون 14.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.30 والمقاومة 14.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط