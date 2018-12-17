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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 17-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول مستوى 1238.30 منذ الصباح، بينما يواصل مؤشر ستوكاستيك فقدان العزم الإيجابي بشكل تدريجي، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع المستوى المذكور ليضيف مزيد من القوة إلى هذه المقاومة.
لذلك، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم بشرط الثبات دون 1238.30، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1215.00 ثم 1208.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1215.00 والمقاومة 1250.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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